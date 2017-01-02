В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного

ЕРЕВАН, 2 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики.

«Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы “Дружба” был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.