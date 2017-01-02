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17:18 (мск), источник: Nur.kz

Акимат Каарагандинкой области выплатит 1 млн тенге семьям погибших в Шахане

Семьи пострадавших получат по 500 тысяч тенге.

Источник: Nur.kz

Акимат Карагандинской области выделит материальную помощь из бюджета пострадавшим и семьям погибших при обрушении дома в поселке Шахан. Кроме того, руководство области берет на себя все расходы по похоронам и поминкам, передает NUR.KZ.

«Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Акимат выделит по 1 миллиону тенге на каждого погибшего и по 500 тысяч тенге пострадавшим, которые находятся в больнице. Также акимат берет на себя расходы по организации похорон и поминок», — сообщили в пресс-службе акима области.

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Также в пресс-службе пояснили, что ущерб причиненный недвидимости и имуществу пострадавших будет оценен членами комиссии.

«Согласно законадательству, ущерб причиненный недвижимости и имуществу пострадавших семей будет оценен экспертами комиссии, которая сейчас разбирается в причинах ЧП. По результатам работы комиссии, все семьи получат компенсацию, согласно оценке», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в Шахане обрушился дом. Сначала КЧС сообщал об одном погибшем, позже нашли еще одного. На данный момент под завалами обнаружили девять погибших. Одного мужчину удалось найти живым.

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