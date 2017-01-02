Акимат Каарагандинкой области выплатит 1 млн тенге семьям погибших в Шахане
Семьи пострадавших получат по 500 тысяч тенге.
Семьи пострадавших получат по 500 тысяч тенге.
Акимат Карагандинской области выделит материальную помощь из бюджета пострадавшим и семьям погибших при обрушении дома в поселке Шахан. Кроме того, руководство области берет на себя все расходы по похоронам и поминкам, передает NUR.KZ.
«Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Акимат выделит по 1 миллиону тенге на каждого погибшего и по 500 тысяч тенге пострадавшим, которые находятся в больнице. Также акимат берет на себя расходы по организации похорон и поминок», — сообщили в
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«Согласно законадательству, ущерб причиненный недвижимости и имуществу пострадавших семей будет оценен экспертами комиссии, которая сейчас разбирается в причинах ЧП. По результатам работы комиссии, все семьи получат компенсацию, согласно оценке», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в Шахане обрушился дом. Сначала КЧС сообщал об одном погибшем, позже нашли еще одного. На данный момент под завалами обнаружили девять погибших. Одного мужчину удалось найти живым.