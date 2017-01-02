Акимат Каарагандинкой области выплатит 1 млн тенге семьям погибших в Шахане

Акимат Карагандинской области выделит материальную помощь из бюджета пострадавшим и семьям погибших при обрушении дома в поселке Шахан. Кроме того, руководство области берет на себя все расходы по похоронам и поминкам, передает NUR.KZ.

«Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Акимат выделит по 1 миллиону тенге на каждого погибшего и по 500 тысяч тенге пострадавшим, которые находятся в больнице. Также акимат берет на себя расходы по организации похорон и поминок», — сообщили в пресс-службе акима области.