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15:58 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: число погибших в результате трех взрывов в Багдаде достигло 40

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 40 человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, еще десятки ранены, сообщает курдский телеканал Rudaw.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади в шиитском районе Мадинат-эс-Садр в Багдаде. В результате взрыва, который осуществил смертник, погибли 32 человека, еще 61 ранен.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию дает другие цифры: в результате этого же взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 пострадали.

После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.
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Число погибших и пострадавших в результате трех взрывов составило 113 человек. Как сообщил источник в полиции, это число может возрасти. По данным телеканала, ответственность за все взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

Комментарии
1
Екатерина Компаниец
Пока идут финансовые потоки- эту войну остановить не возможно.
Мы в этой компании участников, Америка, Эмираты, Кувейт ,Турция и т.д.,на правах бедных родственников. У них деньги есть. У нас их нет. От сюда будет
и наша доля при дележке.
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Взрыв в Багдаде устроили боевики ИГ
© Ньюстюб
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