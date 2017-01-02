СМИ: число погибших в результате трех взрывов в Багдаде достигло 40
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 40 человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, еще десятки ранены, сообщает курдский телеканал Rudaw.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 40 человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, еще десятки ранены, сообщает курдский телеканал Rudaw.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади в шиитском районе
Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию дает другие цифры: в результате этого же взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 пострадали.
После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.
Число погибших и пострадавших в результате трех взрывов составило 113 человек. Как сообщил источник в полиции, это число может возрасти. По данным телеканала, ответственность за все взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
«Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы.
Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских
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