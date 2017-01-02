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18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области забывшая закрыть дверь дома девушка лишилась банковской карты

Рецидивист обналичил 13,5 тыс рублей.

Рецидивист снял 13,5 тыс. рублей с банковской карты 28-летней жительницы Лисок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 2 января. Злоумышленник проник в незакрытую квартиру девушки, похитил карту с пин-кодом и обналичил деньги.

Инцидент произошел в середине декабря 2016 года. Полиция установила обстоятельства произошедшего и заподозрила 28-летнего жителя Лискинского района. Правоохранители получили оперативную информацию об его местонахождении. Молодого человека задержали, он признал вину. За кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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