На Кубани водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

Согласно предварительной информации, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю, водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте.

Водителя автобуса госпитализировали в районную больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.