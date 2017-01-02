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17:16 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

В ночь на второе января в Тихорецком районе Кубани произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Chevrolet.

Согласно предварительной информации, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю, водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте.

Водителя автобуса госпитализировали в районную больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

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