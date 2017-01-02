На Кубани водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
В ночь на второе января в Тихорецком районе Кубани произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Chevrolet.
В ночь на второе января в Тихорецком районе Кубани произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Chevrolet.
Согласно предварительной информации, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.
Как сообщили в
Водителя автобуса госпитализировали в районную больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.