Под Воронежем хозяин дома погиб при пожаре

Спасатели нашли тело 45-летнего мужчины на месте пожара в селе Землянск Семилукского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник, 2 января. Погибший был хозяином дома. Причина его смерти устанавливается.

Жилой дом 4×8 м на улице Хохлатская загорелся около 11:28. На месте работали три пожарных расчета. Спасатели потушили огонь в 11:39. К этому времени он успел повредить в комнате 4×5 м пол и постельные принадлежности на площади 2 кв. м. Причина пожара устанавливается.