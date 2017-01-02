Под Воронежем хозяин дома погиб при пожаре
ЧП произошло в Семилукском районе.
ЧП произошло в Семилукском районе.
Спасатели нашли тело 45-летнего мужчины на месте пожара в селе Землянск Семилукского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Жилой дом 4×8 м на улице Хохлатская загорелся около 11:28. На месте работали три пожарных расчета. Спасатели потушили огонь в 11:39. К этому времени он успел повредить в комнате 4×5 м пол и постельные принадлежности на площади 2 кв. м. Причина пожара устанавливается.