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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Посольство назвало имя погибшей в Стамбуле россиянки

Российское диппредставительство в Турции принесло соболезнования родным и близким погибшей. В консульстве также сообщили, что других россиян среди погибших и раненых нет.

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9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российское посольство в Турции сообщило в Twitter имя россиянки, погибшей при атаке на ночной клуб в Стамбуле.

​Представитель генконсульства России в Стамбуле ранее рассказал РИА Новости, что изначально погибшую сочли гражданкой Азербайджана. Однако по документам она является гражданкой России.

В консульстве также сообщили, что других россиян среди погибших и раненых нет.

Вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь, в результате теракта погибли 39 человек и 69 получили ранения. Поиски нападавшего продолжаются, полиция Турции задержала восемь человек по подозрению в причастности к атаке.

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