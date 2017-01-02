Посольство назвало имя погибшей в Стамбуле россиянки

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российское посольство в Турции сообщило в Twitter имя россиянки, погибшей при атаке на ночной клуб в Стамбуле.

​Представитель генконсульства России в Стамбуле ранее рассказал РИА Новости, что изначально погибшую сочли гражданкой Азербайджана. Однако по документам она является гражданкой России.