Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле был молдаванин

«Я был проинформирован моим коллегой из Турции, что среди тех, кто пострадал от теракта в Стамбуле 31 декабря, был гражданин Республики Молдова», — сказал Павел Филипп.

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям ночного клуба в Стамбуле. В здании находились около 600 человек. 39 погибли, ещё 69 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Турецкая полиция подозревает в совершении теракта гражданина Узбекистана или Киргизии. Преступник, застреливший 39 человек, до сих пор на свободе.