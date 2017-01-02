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19:15 (мск), источник: Publika.md

Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле был молдаванин

Среди пострадавших в результате теракта в клубе в Стамбуле был и молдаванин. Об этом сегодня заявил премьер-министр Павел Филипп.

Источник: Publika.md

«Я был проинформирован моим коллегой из Турции, что среди тех, кто пострадал от теракта в Стамбуле 31 декабря, был гражданин Республики Молдова», — сказал Павел Филипп.

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям ночного клуба в Стамбуле. В здании находились около 600 человек. 39 погибли, ещё 69 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Турецкая полиция подозревает в совершении теракта гражданина Узбекистана или Киргизии. Преступник, застреливший 39 человек, до сих пор на свободе.

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