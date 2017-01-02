При подавлении мятежа в бразильской тюрьме погибли 60 человек

Источник: РИА "Новости"

В тюрьме Анисио Жобим на северо-западе Бразилии при подавлении восстания заключенных погибли 60 человек. Об этом сообщает Globo со ссылкой на секретаря местной службы безопасности Серхио Фонтеса. Беспорядки в исправительном учреждении, которое расположено в пригороде Мантаус, начались днем 1 января из-за драки двух враждующих друг с другом преступных группировок. ​

В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных, которых отпустили спустя несколько часов.

На следующий день после начала операции по подавлению мятежа устроившие бунт сдали оружие. Во время самой операции заключенные выкинули на площадку тюрьмы перед полицией шесть обезглавленных тел. В настоящее время устанавливается, были ли это полицейские.

Также собеседники издания отмечают, что во время подавления восстания из тюрьмы могли сбежать некоторые заключенные. Их число не уточняется.