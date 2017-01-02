При подавлении мятежа в бразильской тюрьме погибли 60 человек
В тюрьме на
В тюрьме на
В тюрьме Анисио Жобим на
Беспорядки в исправительном учреждении, которое расположено в пригороде Мантаус, начались днем 1 января
В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных, которых отпустили спустя несколько часов.
На следующий день после начала операции по подавлению мятежа устроившие бунт сдали оружие. Во время самой операции заключенные выкинули на площадку тюрьмы перед полицией шесть обезглавленных тел. В настоящее время устанавливается, были ли это полицейские.
Также собеседники издания отмечают, что во время подавления восстания из тюрьмы могли сбежать некоторые заключенные. Их число не уточняется.
В октябре в результате драки двух враждующих группировок в тюрьме на севере Бразилии погибли 25 человек. Как тогда сообщила местная полиция, 7 человек были обезглавлены, еще несколько сожжены.
Заключенные были вооружены ножами и деревянными палками. Сам бунт начался во время посещения родственников, 50 из которых были захвачены в заложники и спустя нескольких часов переговоров с полицией были отпущены.