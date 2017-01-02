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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Автобус с пассажирами из Петербурга не пустили через границу с Финляндией

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Автобус компании Lux Express, следовавший из Петербурга в Хельсинки, не пропустили в Финляндию, сообщили пассажиры рейса на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

Как рассказали пассажиры, инцидент объяснили отсутствием у компании действующей лицензии на перевозку.

В комментариях «Вконтакте» пассажиры пишут, что автобус, выехавший в 6.45 утра 2 января, был остановлен на границе с Финляндией. Пассажирам предложили вернуться обратно в Петербург или искать способ пересечь границу самостоятельно.

Так как многие уже купили билеты на самолеты и паромы в Хельсинки, а пеший переход границы на данном пункте невозможен, пассажиры настаивают на возмещении морального и материального ущерба.

В комментариях пользователи также пожаловались на задержку с отправлением автобусов, следовавших в Ригу и Таллин.

Издание «Фонтанка» сообщило, что телефон компании не отвечал в течение дня, и лишь вечером оператор ответила, что рейс не был пропущен через границу по техническим причинам, отказавшись комментировать данные об отсутствии лицензии.

Она заверила, что остальные автобусные рейсы компании идут по расписанию.
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