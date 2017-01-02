Автобус с пассажирами из Петербурга не пустили через границу с Финляндией

В комментариях «Вконтакте» пассажиры пишут, что автобус, выехавший в 6.45 утра 2 января, был остановлен на границе с Финляндией. Пассажирам предложили вернуться обратно в Петербург или искать способ пересечь границу самостоятельно.

Как рассказали пассажиры, инцидент объяснили отсутствием у компании действующей лицензии на перевозку.

Так как многие уже купили билеты на самолеты и паромы в Хельсинки, а пеший переход границы на данном пункте невозможен, пассажиры настаивают на возмещении морального и материального ущерба.

В комментариях пользователи также пожаловались на задержку с отправлением автобусов, следовавших в Ригу и Таллин.

Издание «Фонтанка» сообщило, что телефон компании не отвечал в течение дня, и лишь вечером оператор ответила, что рейс не был пропущен через границу по техническим причинам, отказавшись комментировать данные об отсутствии лицензии.