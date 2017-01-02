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20:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ДТП в Нижнекамском районе РТ пострадали четверо взрослых и двое детей

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Отмечается, что авария произошла сегодня на границе Нижнекамского района: на автодороге в сторону Набережных Челнов столкнулись три легковых автомобиля. Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

«Двое пострадавших были доставлены в БСМП Набережных Челнов, еще двое — в Нижнекамскую центральную районную больницу. Дети были доставлены в детскую городскую больницу с перинатальным центром Нижнекамска», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

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