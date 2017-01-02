Хозяева упавшего балкона в Гродно рассчитывают на его восстановление за счет ЖЭС
В Гродно обрушился балкон в девятиэтажке, построенной 30 лет назад. К счастью, все произошло ночью, а упавшая конструкция находилась на первом этаже. Пострадавших нет.
В Гродно обрушился балкон в девятиэтажке, построенной 30 лет назад. К счастью, все произошло ночью, а упавшая конструкция находилась на первом этаже. Пострадавших нет.
Ирина Ведмидь, жительница квартиры с упавшим балконом, говорит, что непосредственно момента падения не заметила, ее разбудил настойчивый звонок в дверь в 4 часа утра:
— Открывать не стала: мало ли кто накануне праздника дверью ошибся? Но раз уж поднялась, пошла на кухню выпить воды и увидела, что за окном нет балкона. Остекление висит, а пола и ограждения нет. Вызвали спасателей и ремонтников. Они до 8 часов убрали
Ирина уверяет: на балконе, кроме отделки, не было тяжелых вещей. Стояли несколько банок с закатками, утятница и старый журнальный столик с парой табуреток. Она считает, что в случившемся виноваты строители, изначально создавшие слишком хрупкую конструкцию, и рассчитывает на восстановление балкона за счет
Экспертам предстоит определить точную причину обрушения балкона в многоэтажке. Специалисты МЧС, побывавшие на месте происшествия, считают, что, скорее всего, дело в том, что металлическая арматура, скреплявшая балконную плиту со стеной дома, проржавела и не выдержала нагрузки.
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Советская Белоруссия № 1 (25136). Вторник, 3 января 2017.