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21:50 (мск), источник: РИА Новости

На Урале следователи выясняют, почему пять человек получили травмы на горке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Следствие проверяет данные о получении травм пятью жителями города Серова при катании на неправильно залитой ледяной горке, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

«Органами Следственного комитета организована доследственная проверка по сообщению СМИ о получении несколькими жителями города Серова различных травм при катании на ледяной горке», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в Серове одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности, это привело к тому, что во время спуска с горки как минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясение головного мозга.

«В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться и проверяться сразу несколько обстоятельств: действительно ли имело место травмирование посетителей ледяной горки, какова степень тяжести вреда здоровью пострадавших, будут устанавливаться и опрашиваться лица, ответственные за возведение горки. Также выясняется, соблюдались ли при строительстве ледяной горки необходимые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности граждан», — отмечается в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточняет СУ СК.

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