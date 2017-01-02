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23:07 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшие мужчины замерзли насмерть в степи в Павлодарской области

Тела двух человек обнаружили спасатели.

Источник: Tengrinews

В Павлодарской области спасатели обнаружили тела двух человек, ранее пропавших в степи. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В Баянаульском районе 31 декабря выехали на лошадях в соседний поселок и не вернулись Кудин В. П. и Лунев В. В. Утром 2 января гражданин Кудин был найден в удовлетворительном состоянии.

Днем этого же дня сотрудники ДЧС обнаружили труп гражданина Лунева в 1,5 километрах от села Сулужан. Еще один человек замерз насмерть в районе станции Спутник недалеко от города Аксу. Мужчина (гражданин Барановский В. А) пропал 1 января, а днем 2 января его тело было найдено в двух километрах от станции.

В первом случае в поисково-спасательных работах были задействованы спасатели ГУ «Оперативно-спасательный отряд ДЧС Павлодарской области» (6 человека и 1 единица техники «Трэкол»).

Местных исполнительных органов (25 человек и 5 единицы техники), РОВД (1 человек 1 единица техники). В другом случае — спасатели ГУ «ОСО ДЧС Павлодарской области» (4 человека и 3 единицы техники), ОЧС (1 человек), МИО (1 человек).

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