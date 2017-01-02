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21:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший без вести 14-летний мальчик из Березников найден

Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» рассказала его родственница.

Пропавший без вести 14-летний Максим Л. из Березников найден. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» рассказала его родственница. Где все это время находился подросток — не сообщается. По словам родственницы ребёнка, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, школьник из Березников пропал без вести накануне Нового года. 26 декабря ребёнок отправился в местую больницу и исчез. Сегодня поисковые мероприятия проводили волонтёры.

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