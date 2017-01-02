Пропавший без вести 14-летний мальчик из Березников найден

Пропавший без вести 14-летний Максим Л. из Березников найден. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» рассказала его родственница. Где все это время находился подросток — не сообщается. По словам родственницы ребёнка, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, школьник из Березников пропал без вести накануне Нового года. 26 декабря ребёнок отправился в местую больницу и исчез. Сегодня поисковые мероприятия проводили волонтёры.