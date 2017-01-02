Во Львовской области дотла сгорел музей УПА

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 2 января в селе Басовка Львовской области сгорел музей «Крыивка подпольной типографии УПА». Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Как передает Zaxid.net, «вероятной причиной пожара является умышленный поджог».

Директор музея Иван Попович уверен, что возгорание не могло возникнуть под землей. Он подозревает, что неизвестные залили горючую жидкость через одну из отдушин и подожгли.