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22:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львовской области дотла сгорел музей УПА

Как передает Zaxid.net, «вероятной причиной пожара является умышленный поджог».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 2 января в селе Басовка Львовской области сгорел музей «Крыивка подпольной типографии УПА». Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Как передает Zaxid.net, «вероятной причиной пожара является умышленный поджог».

Директор музея Иван Попович уверен, что возгорание не могло возникнуть под землей. Он подозревает, что неизвестные залили горючую жидкость через одну из отдушин и подожгли.

Напомним, музей-крыивка УПА был открыт 7 сентября 2014 года на месте, где 16 августа 1955 года состоялся бой между воинами УПА и отрядом НКВД. Здесь была подпольная типография украинских повстанцев.

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