Американец выжил в стамбульском теракте благодаря мобильному телефону

По его словам, выпущенная террористом пуля попала в бедро и могла задеть важные артерии. К счастью, она рикошетом отскочила от мобильного телефона и застряла в колене.

Сам Джейк Раак считает, что выжил благодаря тому, что лежал на полу и сумел притвориться мертвым.

«Когда он (террорист — ред.) выстрелил в меня, я не двигался. Я просто позволил ему стрелять в меня. Нужно оставаться как можно более спокойным», — рассказал он.

В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек, 69 получили ранения. Нападавший пока не найден. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ).