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22:22 (мск), источник: РИА Новости

Американец выжил в стамбульском теракте благодаря мобильному телефону

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мобильный телефон спас жизнь гражданину США Джейку Рааку, раненному во время атаки на ночной клуб в Стамбуле. Об этом брат пострадавшего Майкл рассказал телеканалу NBC10.

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По его словам, выпущенная террористом пуля попала в бедро и могла задеть важные артерии. К счастью, она рикошетом отскочила от мобильного телефона и застряла в колене.

Сам Джейк Раак считает, что выжил благодаря тому, что лежал на полу и сумел притвориться мертвым.

«Когда он (террорист — ред.) выстрелил в меня, я не двигался. Я просто позволил ему стрелять в меня. Нужно оставаться как можно более спокойным», — рассказал он.

В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек, 69 получили ранения. Нападавший пока не найден. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ).

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