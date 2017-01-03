В праздник «Скорая помощь» в Симферополе выезжала на вызовы 579 раз

В «пиковые» праздничные дни в Республике работали 148 медицинских бригад. И нагрузка на них была велика — по 15 выездов в сутки на одну команду врачей.

По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Останкина, такое количество выше среднего показателя за 2016 год. Данные он озвучил журналистам радио «Спутник в Крыму».

В целом, служба «скорой медицинской помощи» справилось с нагрузкой. В общем-то, неплохо все прошло, — констатировал Сергей Останкин. Мнения, что Новогодняя ночь прошла более или менее спокойно, придерживается и главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Говорит, дети и взрослые вели себя относительно благоразумно: таких традиционных для «волшебного» праздника травм, как последствия взрывов петард и иных пиротехнических изысков, зафиксировано немного. К нам поступили двое деток с ожогами глаз петардой, один ребенок — из Симферополя, другой — из Бахчисарайского района… Штатная ситуация, мы их лечим. С точки зрения травматизма праздник прошел в этом году спокойно, — рассказал главврач журналистам радио «Спутник в Крыму».