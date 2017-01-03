В праздник «Скорая помощь» в Симферополе выезжала на вызовы 579 раз
Всего же по Крыму «Скорая помощь» 31 декабря и 1 января выезжала на вызовы более двух тысяч раз.
Всего же по Крыму «Скорая помощь» 31 декабря и 1 января выезжала на вызовы более двух тысяч раз.
В «пиковые» праздничные дни в Республике работали 148 медицинских бригад. И нагрузка на них была велика — по 15 выездов в сутки на одну команду врачей.
По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Останкина, такое количество выше среднего показателя за 2016 год. Данные он озвучил журналистам радио «Спутник в Крыму».
В целом, служба «скорой медицинской помощи» справилось с нагрузкой. В
Говорит, дети и взрослые вели себя относительно благоразумно: таких традиционных для «волшебного» праздника травм, как последствия взрывов петард и иных пиротехнических изысков, зафиксировано немного. К нам поступили двое деток с ожогами глаз петардой, один ребенок — из Симферополя, другой — из Бахчисарайского района… Штатная ситуация, мы их лечим. С точки зрения травматизма праздник прошел в этом году спокойно, — рассказал главврач журналистам радио «Спутник в Крыму».