У жителя Воронежской области в руках взорвалась петарда — обожжено 20% тела

Сообщается, что больше всего у мужчины пострадало лицо.

Сотрудники регионального МЧС напомнили правила продажи и использования пиротехники:

В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам.

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускается их размещение в подвалах.

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий:

К первому относятся бенгальские огни, ко второму и третьему — более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.

Четвёртый и пятый классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов.

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

использовать пиротехнические изделия в помещении;.

использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке;.

доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.

Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия;.

Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке;.

Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.

Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег.

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.

Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.

Никогда не разбирайте фейерверочные изделия — ни до использования, ни после запуска.

Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз.

Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.