В Уфе сгорела квартира, погиб пенсионер

Как рассказали жильцы дома в соцсетях, пожилой хозяйке дома удалось спастись, но ее муж погиб в огне. В доме проводилась эвакуация жильцов.

Последствия на себе прочувствовали жильцы всех квартир в данном подъезде. Квартиры нижних этажей залило водой, а верхние этажи пропитались запахом гари.

«Я тут же живу, в моем крыле пожар был, проснулся от грохота и запаха дыма, открыл дверь, а там… Потом эвакуировали», — сообщил Руслан Якшибаев в соцсети.