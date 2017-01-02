В Уфе сгорела квартира, погиб пенсионер
Сегодня, 2 января, вечером случился пожар в квартире № 96 в доме по улице Революционной в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».
Сегодня, 2 января, вечером случился пожар в квартире № 96 в доме по улице Революционной в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».
Как рассказали жильцы дома в соцсетях, пожилой хозяйке дома удалось спастись, но ее муж погиб в огне. В доме проводилась эвакуация жильцов.
Последствия на себе прочувствовали жильцы всех квартир в данном подъезде. Квартиры нижних этажей залило водой, а верхние этажи пропитались запахом гари.
«Я тут же живу, в моем крыле пожар был, проснулся от грохота и запаха дыма, открыл дверь, а там… Потом эвакуировали», — сообщил Руслан Якшибаев в соцсети.
Обстоятельства происшедшего выясняются.