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08:54 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже пенсионерка фиктивно прописала сразу 5 иностранцев

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские обнаружили, что в Северном микрорайоне женщина фиктивно зарегистрировала 5 иностранцев.

На самом деле предоставлять жилье 5 гражданам из Средней Азии 60-летняя местная жительница не планировала.

«В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет (ст. 322.3 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По этой статье женщине грозит наказание — крупный штраф или даже лишение свободы на срок до 3 лет. Правда, по закону, если подозреваемая будет способствовать раскрытию преступления, то её могут освободить от уголовной ответственности.

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