Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в квартире в Москве
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе
Пожар произошел в понедельник вечером на пятом этаже жилого дома по адресу: улица Мусы Джалиля, 18. На место ЧП прибыли несколько
«В ходе ликвидации пожара с балкона горящей квартиры был спасен один человек, еще пятерых сотрудники МЧС спасли из соседних квартир и с вышележащих этажей. В числе спасенных — один ребенок», — сказали в
В ходе проверки горевшей квартиры обнаружено тело погибшего. На месте происшествия работают эксперты МЧС, которые устанавливают причину возгорания.