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00:12 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в квартире в Москве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка-инвалида, при пожаре в квартире на юге Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, спасенных осматривают врачи скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел в понедельник вечером на пятом этаже жилого дома по адресу: улица Мусы Джалиля, 18. На место ЧП прибыли несколько пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидировали возгорание. Площадь пожара в квартире составила 40 кв. метров.

«В ходе ликвидации пожара с балкона горящей квартиры был спасен один человек, еще пятерых сотрудники МЧС спасли из соседних квартир и с вышележащих этажей. В числе спасенных — один ребенок», — сказали в пресс-службе.

В ходе проверки горевшей квартиры обнаружено тело погибшего. На месте происшествия работают эксперты МЧС, которые устанавливают причину возгорания.

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