Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в квартире в Москве

Пожар произошел в понедельник вечером на пятом этаже жилого дома по адресу: улица Мусы Джалиля, 18. На место ЧП прибыли несколько пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидировали возгорание. Площадь пожара в квартире составила 40 кв. метров.

«В ходе ликвидации пожара с балкона горящей квартиры был спасен один человек, еще пятерых сотрудники МЧС спасли из соседних квартир и с вышележащих этажей. В числе спасенных — один ребенок», — сказали в пресс-службе.

В ходе проверки горевшей квартиры обнаружено тело погибшего. На месте происшествия работают эксперты МЧС, которые устанавливают причину возгорания.