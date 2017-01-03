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00:20 (мск), источник: РБК

Британский суд отказал России в экстрадиции экс-главы «Тольяттиазота»

Магистратский суд Вестминстера отклонил запрос России на экстрадицию бывшего генерального директора ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Евгения Королева, сообщает The Telegraph.

Как заявила судья Эмма Арбутнот, российские следователи были «слишком близки» к основному акционеру «Уралкалия» Дмитрию Мазепину, против которого, как отмечает издание, акционеры ТоАЗ в Ирландии подали иск о возмещении убытков в 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 млрд). Кроме того, суд посчитал, что заявления российских прокуроров, что к Королеву будет проявлено гуманное отношение, являются «слишком расплывчатыми».

В России Королев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по фактам хищения у «Тольяттиазота» денежных средств на сумму не менее $550 млн с 2008 по 2011 год возбудили в декабре 2012 года. Фигурантами дела также являются председатель совета директоров и одного из основных бенефициаров предприятия Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, а также владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехт. По данным следствия, все пятеро находятся за границей и объявлены в международный розыск.

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