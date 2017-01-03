Британский суд отказал России в экстрадиции экс-главы «Тольяттиазота»

Как заявила судья Эмма Арбутнот, российские следователи были «слишком близки» к основному акционеру «Уралкалия» Дмитрию Мазепину, против которого, как отмечает издание, акционеры ТоАЗ в Ирландии подали иск о возмещении убытков в 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 млрд). Кроме того, суд посчитал, что заявления российских прокуроров, что к Королеву будет проявлено гуманное отношение, являются «слишком расплывчатыми».

В России Королев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по фактам хищения у «Тольяттиазота» денежных средств на сумму не менее $550 млн с 2008 по 2011 год возбудили в декабре 2012 года. Фигурантами дела также являются председатель совета директоров и одного из основных бенефициаров предприятия Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, а также владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехт. По данным следствия, все пятеро находятся за границей и объявлены в международный розыск.