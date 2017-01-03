Неизвестные на Кутузовском проспекте отобрали у двух мужчин автомобиль

В полицию с заявлением о хищении машины обратились двое мужчин. «По словам заявителей, в районе д. 2 на Кутузовском проспекте неизвестные открыто завладели их автомобилем марки Volvo, на котором отвезли потерпевших в Оружейный пер., где их высадили», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.