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05:03 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Неизвестные на Кутузовском проспекте отобрали у двух мужчин автомобиль

На западе столицы неизвестные отобрали у двух мужчин автомобиль Volvo. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении МВД.

В полицию с заявлением о хищении машины обратились двое мужчин. «По словам заявителей, в районе д. 2 на Кутузовском проспекте неизвестные открыто завладели их автомобилем марки Volvo, на котором отвезли потерпевших в Оружейный пер., где их высадили», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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