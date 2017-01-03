В Крыму полиция начала проверку после ДТП, в котором погибли три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Полиция Крыма проводит доследственную проверку обстоятельств
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Полиция Крыма проводит доследственную проверку обстоятельств
По данным МЧС республики, днем 2 января на въезде в село Водопойное Сакского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Sens и ВАЗ-21099.
«В результате ДТП погибли три человека. Проводится доследственная проверка обстоятельств аварии и автотехническая экспертиза», — сообщила Кондрашева.
Семеро пострадавших в аварии в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести госпитализированы в Сакскую городскую больницу, сообщил ранее источник в экстренных службах Крыма.