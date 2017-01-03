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05:38 (мск), источник: РИА Новости

В Чили природный пожар уничтожил не менее ста домов, 19 человек пострадали

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Не менее ста домов сгорели в результате крупного природного пожара в северной части Чили, сообщает телеканал Caracol TV со ссылкой на заместителя министра внутренних дел страны и безопасности Махмуда Алеуйя (Mahmud Aleuy).

Источник: AP 2016

Ранее чилийское МВД объявило «красный» уровень опасности в связи с крупным природным пожаром рядом с туристическим городом и крупным морским портом Вальпараисо. Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

По данным телеканала, в результате природного пожара пострадали по меньшей мере 19 человек, большинство из них отравились дымом. О жертвах пока не сообщается.

Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер, отмечает телеканал. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов. Сообщается, что пожар частично локализован.

Президент страны Мишель Бачелет в своем микроблоге в Twitter выразила соболезнования пострадавшим в стихии.

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