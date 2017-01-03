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09:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Офицер погиб в ДТП в Хабаровске

Военный ехал домой с работы и не справился с управлением.

ДТП со смертельным исходом произошло в Хабаровске вчера, 2 января. За рулем находился офицер внутренних войск, который ехал с работы домой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на @dtp_khv в «Инстаграм».

Авария случилась в районе арены «Ерофей», помимо погибшего в ДТП также получили травмы еще несколько человек, но они отделались ушибами.

По словам очевидцев, мужчина был за рулем трезвым и просто не справился с управлением, врезавшись в машину со встречной полосы.

У погибшего остались жена и ребенок.

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