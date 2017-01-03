Группа черных лесорубов спилила деревья на 1,5 млн рублей в Слюдянском районе Приангарья

Группа из шести черных лесорубов спилила 70 лиственниц и сосен на 1,5 млн рублей в Слюдянском районе Иркутской области. Сотрудники полиции задержали нелегальных лесозаготовителей, в том числе 42-летнего организатора рубки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время рейда в Слюдянском лесничестве в районе поселка Тибельти сотрудники полиции совместно с представителями территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области выявили незаконную рубку. На месте преступления с поличным были задержаны шестеро мужчин.

«Полицейские изъяли бензопилы, два трактора, стволы и хлысты спиленных деревьев. Задержанные доставлены в отдел полиции, среди них установлен организатор преступления», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые дали признательные показания.