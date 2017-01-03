Экипаж ДПС Приморья попал в аварию во время погони за нарушителем

В Приморье произошло ДТп с участием автомобиля экипажа ДПС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в городе Находка. Сотрудники ДПС преследовали нетрезвого нарушителя на автомобиле марки Toyota Mark II. Остановив автомобиль, сотрудники полиции почувствовали от водителя запах алкоголя. На предложение пройти экспертизу водитель ответил протестом, а далее тронулся с места остановки. Сотрудники полиции отправились вслед за ним. В какой-то момент водитель экипажа ДПС не справился с управлением авто на скользком участке трассы и врезался в забор. Сами сотрудники полиции не пострадали.

Нарушителю удалось скрыться. но чуть позже пьяный гонщик был задержан. Им оказался 28-летний житель Находки. который был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнения законного требования сотрудников полиции об остановке) и по ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие водительского удостоверения).

Проводится административное расследование.