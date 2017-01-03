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08:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе М-53

Авария произошла в районе деревни Сергеевка.

В Манском районе Красноярского края на трассе М-53 «Байкал» столкнулись автомобили Mazda CX-7 и Mitsubishi. Лобовое ДТП произошло в понедельник, 2 января. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, иномарка Mazda ехала со стороны Канска в сторону Красноярска. В районе деревни Сергеевка автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi.

«В результате происшествия погибли водитель и пассажир Mitsubishi, а также 2-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, в иномарке Mitsubish на момент аварии находились еще двое детей. Об их судьбе пока ничего не известно.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Другие подробности ДТП выясняются.

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