В Черняховске за ночь сгорело два автомобиля «Ауди А6»

Сначала в 02:41 пожарным поступил сигнал о горящем автомобиле на улице Чкалова, а спустя полчаса — о том, что горит такой же автомобиль на улице Советской. В обоих случаях полностью выгорел моторный отсек, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

На место были направлены пожарные расчеты, но о причинах возгорания пока ничего не известно — этим займутся специалисты.