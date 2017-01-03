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08:28 (мск), источник: Янтарный край

В Черняховске за ночь сгорело два автомобиля «Ауди А6»

В Калининградской области в городе Черняховске за ночь сгорело два автомобиля «Ауди А6».

Сначала в 02:41 пожарным поступил сигнал о горящем автомобиле на улице Чкалова, а спустя полчаса — о том, что горит такой же автомобиль на улице Советской. В обоих случаях полностью выгорел моторный отсек, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

На место были направлены пожарные расчеты, но о причинах возгорания пока ничего не известно — этим займутся специалисты.

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