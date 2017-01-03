Приморец напал на женщину и отобрал у нее сумку
Мужчина задержан по горячим следам.
Мужчина задержан по горячим следам.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 59-летняя заявительница рассказала, что неизвестный, применив насилие, похитил ее имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Женщина возвращалась домой, когда со спины к ней подбежал неизвестный мужчина. Злоумышленник толкнул женщину, которая, потеряв равновесие, упала, после чего выхватил из ее рук сумку и скрылся. В сумке находились кошелек с деньгами, документы и личные вещи заявительницы.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться, но был задержан. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого обнаружен гражданский паспорт потерпевшей.
В отделе полиции 30-летний житель Артема дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.