Женщина неудачно прокатилась с горки на набережной в Новосибирске

Веселый отдых в ледовом городке на набережной Оби закончился неудачно для 51-летней жительницы Новосибирска.

Женщина сильно ударилась головой, поскользнувшись при катании на горке. Об этом сообщается на странице новосибирской аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

В понедельник, 2 января, спасатели вместе с бригадой скорой помощи дежурили в ледовом городке на набережной, обеспечивая общественную безопасность. Около пяти часов вечера они увидели, как одна из посетительниц ледового городка, катаясь с горки, сильно ударилась головой о лед и не могла самостоятельно передвигаться дальше. Это была женщина 1965 г. р.

К счастью, на набережной дежурила бригада скорой помощи, к которой и отвели пострадавшую спасатели. Медики оказали женщине необходимую помощь.