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08:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка выпала из окна пятого этажа и осталась жива

Девушка упала на бетонный козырек подъезда.

В Красноярске на ул. 9 Мая молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Она приземлилась на бетонный козырек, но осталась жива. Инцидент произошел в понедельник, 2 января. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

«Выезд по сообщению диспетчера службы “03”, на козырёк здания упала женщина, требуется помощь. Выполнены высотные работы, снята с козырька здания», — говорится в сообщении ведомства.

Травмы потерпевшей при падении с пятого этажа оказались несмертельными. После того, как девушку сняли с козырька, ее передали врачам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, на вид ей было около 18−20 лет. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются.

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Красноярка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
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