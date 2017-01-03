Красноярка выпала из окна пятого этажа и осталась жива

В Красноярске на ул. 9 Мая молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Она приземлилась на бетонный козырек, но осталась жива. Инцидент произошел в понедельник, 2 января. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

«Выезд по сообщению диспетчера службы “03”, на козырёк здания упала женщина, требуется помощь. Выполнены высотные работы, снята с козырька здания», — говорится в сообщении ведомства.

Травмы потерпевшей при падении с пятого этажа оказались несмертельными. После того, как девушку сняли с козырька, ее передали врачам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, на вид ей было около 18−20 лет. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются.