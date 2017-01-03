ЧС местного масштаба объявлена в связи с трагедией в поселке Шахан

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили в Шахтинске в связи с трагедией в поселке Шахан Карагандинской области.

Работает оперативный штаб. Сформирована областная комиссия по расследованию причин ЧС.

Жители Шахана и других городов, в том числе столицы, собирают гуманитарную помощь пострадавшим. Кроме того, будет открыт специальный счет для сбора денежной помощи семьям погибших и пострадавшим. Реквизиты акимат сообщит позднее.

Для оказания психологической помощи структурными подразделениями ДЧС сформирован телефон горячей линии: 8 (72156)3−24−17.

По информации властей, пригодность дома к дальнейшему проживанию будет определена по результатам экспертизы. В настоящее время жители в основном разместились у родственников. Кроме того, пункт обогрева и питания развернут в детском саду «Березка».

1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года). Два человека были госпитализированы.

В 13:00 2 января основные работы по разбору завалов были завершены.