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10:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЧС местного масштаба объявлена в связи с трагедией в поселке Шахан

Власти организовывают помощь в проведении похорон, жители городов собирают гуманитарную помощь.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили в Шахтинске в связи с трагедией в поселке Шахан Карагандинской области.

«Решением акима Шахтинска объявлена ЧС местного масштаба. Местные исполнительные органы организовывают помощь родственникам в погребении погибших», — сказали в пресс-службе акима города.

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Работает оперативный штаб. Сформирована областная комиссия по расследованию причин ЧС.

Жители Шахана и других городов, в том числе столицы, собирают гуманитарную помощь пострадавшим. Кроме того, будет открыт специальный счет для сбора денежной помощи семьям погибших и пострадавшим. Реквизиты акимат сообщит позднее.

Для оказания психологической помощи структурными подразделениями ДЧС сформирован телефон горячей линии: 8 (72156)3−24−17.

По информации властей, пригодность дома к дальнейшему проживанию будет определена по результатам экспертизы. В настоящее время жители в основном разместились у родственников. Кроме того, пункт обогрева и питания развернут в детском саду «Березка».

1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года). Два человека были госпитализированы.

В 13:00 2 января основные работы по разбору завалов были завершены.

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