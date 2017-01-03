Пенсионер погиб при пожаре

В новом году уже пополнилась статистика пожарных о смертельных случаях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Трагедия произошла на северо-западе города 1 января. В одном из домов на улице Братьев Кашириных загорелась квартира. Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты, однако спасти хозяина не удалось.

«При проведении разведки и ликвидации пожара в горящей квартире на кровати был обнаружен пожилой мужчина 1941 года рождения без признаков жизни», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

Медики установили, что пенсионер отравился продуктами горения и обгорел. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и причину возгорания.

Южноуральцев призывают в праздничные дни быть особенно бдительными, соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности себя и окружающих.