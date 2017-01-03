Пенсионер погиб при пожаре
Огонь унес жизнь жителя Челябинска.
Огонь унес жизнь жителя Челябинска.
В новом году уже пополнилась статистика пожарных о смертельных случаях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Трагедия произошла на
«При проведении разведки и ликвидации пожара в горящей квартире на кровати был обнаружен пожилой мужчина 1941 года рождения без признаков жизни», — уточнили в ГУ МЧС по региону.
Медики установили, что пенсионер отравился продуктами горения и обгорел. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и причину возгорания.
Южноуральцев призывают в праздничные дни быть особенно бдительными, соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности себя и окружающих.