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09:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пенсионер погиб при пожаре

Огонь унес жизнь жителя Челябинска.

В новом году уже пополнилась статистика пожарных о смертельных случаях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Трагедия произошла на северо-западе города 1 января. В одном из домов на улице Братьев Кашириных загорелась квартира. Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты, однако спасти хозяина не удалось.

«При проведении разведки и ликвидации пожара в горящей квартире на кровати был обнаружен пожилой мужчина 1941 года рождения без признаков жизни», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

Медики установили, что пенсионер отравился продуктами горения и обгорел. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и причину возгорания.

Южноуральцев призывают в праздничные дни быть особенно бдительными, соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности себя и окружающих.

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