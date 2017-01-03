В Киеве мужчина разбился, выбросившись из окна больницы
По предварительной информации, мужчина выпал из окна седьмого этажа клинической больницы № 4. Также уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной информации, мужчина выпал из окна седьмого этажа клинической больницы № 4. Также уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Мужчина разбился, выбросившись из окна на седьмом этаже больницы № 4 в Киеве.
По данным «Информатора», обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что пятнадцатилетняя девушка покончила с собой в Мариуполе Донецкой области, выбросившись с 13-го этажа жилого дома. По данным СМИ, девушка стала жертвой «групп смерти», которые в последнее время распространены в социальных сетях.
Также осенью в столице полуторагодовалый ребенок выпал из окна и разбился насмерть.