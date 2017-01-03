Водитель микроавтобуса SsangYong Istana погиб при опрокидывании в кювет в Приангарье

Микроавтобус SsangYong Istana вылетел в кювет и опрокинулся в Боханском районе Иркутской области сегодня, 3 января. Мужчина-водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

— За рулем иномарки находился мужчина 1975 года рождения. При следовании из Тихоновки в Бохан он не справился с управлением и допустил опрокидывание микроавтобуса в кювет. Признаков алкогольного опьянения у мужчины нет, кровь отправили на анализы, — рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.