На пожаре в Горнозаводске спасли 26-летнюю девушку

К моменту прибытия первых пожарных подразделений площадь пожара составила шесть кв.метров — горели домашние вещи. Из задымленной квартиры в бессознательном состоянии была вынесена 26-летняя девушка, которой сделали искусственное дыхание, тем самым ее удалось спасти. Пострадавшая была госпитализирована врачами скорой медицинской помощи в городскую больницу.



На ликвидацию горения потребовалось около семи минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении спасенной.