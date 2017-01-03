Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как отмечали Новый год в СССР
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
09:30 (мск), источник: Новости Перми

На пожаре в Горнозаводске спасли 26-летнюю девушку

Пожар произошел утром 1 января в квартире на 5 этаже пятиэтажного дома по ул. Гипроцемента.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений площадь пожара составила шесть кв.метров — горели домашние вещи. Из задымленной квартиры в бессознательном состоянии была вынесена 26-летняя девушка, которой сделали искусственное дыхание, тем самым ее удалось спасти. Пострадавшая была госпитализирована врачами скорой медицинской помощи в городскую больницу.

На ликвидацию горения потребовалось около семи минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении спасенной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На пожаре в Горнозаводске спасли 26-летнюю девушку
Турецкие СМИ опубликовали фото исполнителя теракта в Стамбуле
МВД Германии: страна должна отвечать на кибератаки
Американцы скептически оценивают президентские качества Трампа
SpaceX: расследование причин взрыва ракеты Falcon 9 завершено
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В калифорнийском городе Пасадина прошел ежегодный Парад роз
СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
30 уютных сериалов на каникулы Для самых ленивых зрителей, которые активному отдыху предпочитают диван и теплый плед, мы подготовили подборку душевных сериалов, на которые можно потратить длинные выходные
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь