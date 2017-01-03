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09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре

В иракском городе Самарра совершены нападения на два полицейских участка.

По последним данным, в результате атаки террористов-смертников погибли семь сотрудников правоохранительных органов.

Источники Reuters в силовых структурах утверждают, что возле участков продолжаются столкновения с боевиками.

2 января другой теракт был совершен в столице Ирака. Смертник подорвал заминированный автомобиль на оживленной площади в пригороде Багдада. В результате взрыва погибли почти 40 человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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