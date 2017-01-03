В Омске столкнулись иномарка и пассажирский автобус: есть погибший
За рулём Nissan Sunny находился 21-летний водитель.
За рулём Nissan Sunny находился 21-летний водитель.
21-летний водитель погиб при столкновении пассажирского автобуса «ЛИАЗ» с автомобилем Nissan Sunny. Об этом рассказали в
Страшная авария произошла сегодня, 3 января, около 07.10. 21-летний водитель легковушки ехал по улице Кирова. В районе пересечения с улицей 28-й Рабочей он выехал на встречную полосу, где врезался с пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 47 (ул. Гашека — ул. 21-я Амурская).
В результате водитель иномарки получил серьёзные травмы и скончался до приезда врачей. В момент аварии в автобусе находились четыре пассажира, медицинская помощь им не потребовалась.
По факту ДТП ведётся проверка.