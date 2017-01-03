В Златоусте полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабёж

Грабёж в Златоусте раскрыли по горячим следам, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Златоусте у 27-летней местной жительницы на улице Степана Разина неизвестный мужчина украл сумочку, в которой находились кошелёк с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон.

По приметам, которые описала потерпевшая, был задержан 37-летний мужчина без определённого места жительства. Ранее он уже был судим за совершения тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под стражей.