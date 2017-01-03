На Южном Урале будут судить пенсионерку, которая в пьяном виде оставила младенца на улице на всю ночь без верхней одежды

«По версии следствия, около 5.00 1 января текущего года обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом местной жительницы в поселке Токмасский Уйского района, к которой испытывала длительные неприязненные отношения. В указанном доме помимо хозяйки спала ее дочь и новорожденная внучка в коляске. Из-за неприязненных отношений, обвиняемая переместила коляску с ребенком из дома во двор, предварительно выключив освещение во дворе, чтобы коляску не было видно. Мать девочки, проснувшись утром, не обнаружила коляски с ребенком в доме и нашла ее во дворе дома. Ребенок сильно замерз, но подавал признаки жизни. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает», — сообщили в СК.

Сейчас пенсионерка задержана, в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.