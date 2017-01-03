В Тольятти напали на «скорую помощь»

Инцидент произошел 31 декабря в 6.45 в дежурную часть ОП 22 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о нападение на машину скорой помощи около дома № 2 по улице Туполева.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова. На проезжей части трое молодых людей пытались остановить машину «03», объяснив фельдшеру, что их другу срочно нужна медицинская помощь. После того как машина остановилась молодые люди стали вести себя неадекватно, выхватывать у медиков приборы, медикаменты, при этом снимая все это на телефон. Забрав из машины прибор для снятия кардиограммы, молодые люди скрылись во дворах близлежащих домов.

Прибывшие сотрудники полиции установили и задержали трех молодых людей 1994 и 1995 г. р. у одного при себе был обнаружен похищенный прибор.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведется проверка, сообщает TLTgorod.