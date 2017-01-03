Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
10:17 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти напали на «скорую помощь»


Нападавшие снимали свои действия на телефон.

Инцидент произошел 31 декабря в 6.45 в дежурную часть ОП 22 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о нападение на машину скорой помощи около дома № 2 по улице Туполева.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова. На проезжей части трое молодых людей пытались остановить машину «03», объяснив фельдшеру, что их другу срочно нужна медицинская помощь. После того как машина остановилась молодые люди стали вести себя неадекватно, выхватывать у медиков приборы, медикаменты, при этом снимая все это на телефон. Забрав из машины прибор для снятия кардиограммы, молодые люди скрылись во дворах близлежащих домов.

Прибывшие сотрудники полиции установили и задержали трех молодых людей 1994 и 1995 г. р. у одного при себе был обнаружен похищенный прибор.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведется проверка, сообщает TLTgorod.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
После новогодних праздников в Самарской области меняется расписание электричек
Турецкие СМИ опубликовали фото исполнителя теракта в Стамбуле
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Графу общедомовые нужды уберут из квитанций россиян в 2017 году
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
30 уютных сериалов на каникулы Для самых ленивых зрителей, которые активному отдыху предпочитают диван и теплый плед, мы подготовили подборку душевных сериалов, на которые можно потратить длинные выходные
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь