В Нижегородской области за два дня произошло восемь пожаров
В Нижегородской области за 2 января и за ночь 3 января зафиксированы восемь пожаров.
В Нижегородской области за 2 января и за ночь 3 января зафиксированы восемь пожаров.
Информация об этом размещена на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
2 января случились пять пожаров в Арзамасском, Балахнинском районах, в Шахунье и Нижнем Новгороде. Горели дома, строение и садовый домик.
Ночью 3 января горело строение на площади 80 кв. м в Володарском районе, сгорел дом на площади 70 кв. м в селе Саваслейка Кулебакского района. Также в Сормовском районе Нижнего Новгорода обгорел автомобиль.
Екатерина Чичурина.