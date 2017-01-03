В Нижегородской области за два дня произошло восемь пожаров

Информация об этом размещена на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

2 января случились пять пожаров в Арзамасском, Балахнинском районах, в Шахунье и Нижнем Новгороде. Горели дома, строение и садовый домик.

Ночью 3 января горело строение на площади 80 кв. м в Володарском районе, сгорел дом на площади 70 кв. м в селе Саваслейка Кулебакского района. Также в Сормовском районе Нижнего Новгорода обгорел автомобиль.

Екатерина Чичурина.