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10:08 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ мужчина пролежал в снегу несколько часов и умер от переохлаждения

В Чистопольском районе 50-летний мужчина после употребления спиртного уснул на морозе.

Мужчина умер от переохлаждения, сообщают «Чистопольские известия».

В селе Старое Иванаево в снегу местные жители обнаружили тело мужчины. Прибывшие медики констатировали смерть от переохлаждения. Как выяснилось, 50-летний местный житель на Новый год пошел в гости, где выпил спиртное. Возвращаясь домой, он упал и пролежал в снегу несколько часов.

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