В Перми ищут мужчину, бесследно пропавшего после новогоднего корпоратива

36-летний житель Перми Андрей Волегов пропал после новогоднего корпоратива, сообщают волонтёры в социальных сетях.

Мужчина вышел из заведения в районе улицы Красновишерская в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года и больше его никто не видел.