В Перми ищут мужчину, бесследно пропавшего после новогоднего корпоратива
На поиски подключитесь неравнодушные граждане.
На поиски подключитесь неравнодушные граждане.
36-летний житель Перми Андрей Волегов пропал после новогоднего корпоратива, сообщают волонтёры в социальных сетях.
Мужчина вышел из заведения в районе улицы Красновишерская в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года и больше его никто не видел.
Приметы: рост 175−178см, глаза зеленые, волосы чёрные. Был одет в синие джинсы, чёрные кожаные ботинки, пуховик
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