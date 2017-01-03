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10:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

У станции «Энем-1» машинист поезда спас тонущего человека

Павел Кутянов услышал призыв о помощи во время маневровых работ. Крики раздавались со стороны находящегося неподалеку озера.

1 января у станции «Энем-1» машинист поезда спас тонущего человека. Павел Кутянов услышал призыв о помощи во время маневровых работ. Крики раздавались со стороны озера, находящегося недалеко от станции.

Бросившись на помощь, мужчина увидел утопающего человека. Он помог ему выбраться из воды, а затем вызвал скорую помощь и полицию.

Благодаря вовремя оказанной помощи, оказавшийся в воде мужчина остался жив.

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