1 января у станции «Энем-1» машинист поезда спас тонущего человека. Павел Кутянов услышал призыв о помощи во время маневровых работ. Крики раздавались со стороны озера, находящегося недалеко от станции.

Бросившись на помощь, мужчина увидел утопающего человека. Он помог ему выбраться из воды, а затем вызвал скорую помощь и полицию.

Благодаря вовремя оказанной помощи, оказавшийся в воде мужчина остался жив.