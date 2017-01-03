Житель Снежинска сломал позвоночник, катаясь на тюбинге в санатории Кыштыма
Мужчина на большой скорости врезался в дерево.
Мужчина на большой скорости врезался в дерево.
Мужчина сломал позвоночник, катаясь на тюбинге, сообщает «Кыштымский рабочий».
1 января 48-летний житель Снежинска, отдыхая с семьёй в санатории под Кыштымом, сломал позвоночник. Мужчина катался на тюбинге с трассы, не предназначенной для этого. Скатываясь на большой скорости, он врезался в дерево. Его госпитализировали в больницу, где диагностировали перелом.
Сейчас пострадавший передвигается на костылях.