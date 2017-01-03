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11:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Снежинска сломал позвоночник, катаясь на тюбинге в санатории Кыштыма

Мужчина на большой скорости врезался в дерево.

Мужчина сломал позвоночник, катаясь на тюбинге, сообщает «Кыштымский рабочий».

1 января 48-летний житель Снежинска, отдыхая с семьёй в санатории под Кыштымом, сломал позвоночник. Мужчина катался на тюбинге с трассы, не предназначенной для этого. Скатываясь на большой скорости, он врезался в дерево. Его госпитализировали в больницу, где диагностировали перелом.

Сейчас пострадавший передвигается на костылях.

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