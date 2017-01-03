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11:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе мужчина напал на прохожую в парке

Вчера, 2 января, в соцсетях в Уфе появилось тревожное сообщение от уфимки, на которую напал неизвестный в северной части города. Сообщение появилось в группе «Подслушано в Уфе». Судя по нему, нападение произошло в сквере возле ДК Машиностроителей.

«2 января я шла с работы через парк на машинке, на меня напал мужчина. Начал бить по голове и пытался уронить в снег. Я начала кричать: “Помогите!”. Быстро побежала в сторону дома. Он испугался моих криков и убежал. Будьте осторожны в этом районе. Меня до сих пор трясет. Понимаю, что совершила глупость, так как шла по малоосвещенному участку, и людей там почти не было. Время было 21.00. Еще раз будьте осторожны», — сообщила анонимная участница соцсети.

У других пользователей соцсетей возник к ней резонный вопрос: почему не вызвала полицию? Ведь по городу дежурят патрули, и нападавшего вполне удалось бы задержать, что называется, «по горячим следам». Кто знает, не повторит ли он вновь нападение на припозднившихся прохожих.

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